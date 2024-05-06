У приміщенні банку на вулиці Мазепи у Чернігові стався вибух: спалахнула пожежа
В понеділок, 6 травня, близько четвертої години ранку у приміщенні банку на вулиці Івана Мазепи у Чернігові стався вибух. Правоохоронці працюють на місці події.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області у своєму телеграм-каналі.
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Вибух в приміщенні банку в Чернігові
За інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Там додали, що постраждалих людей немає.
Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції,
– йдеться у повідомленні.
В поліції зазначили, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).
В приміщенні банку в Чернігові стався вибух / Фото поліція Чернігівської області
Інші випадки вибухів: коротко
- В одному з 8-квартирних будинків у Чернівцях в жовтні 2023 року стався нещасний випадок. Так, на одному з поверхів стався вибух газу. Внаслідок цього інциденту травмувалися дві людини.
- Наприкінці грудня 2023 у Львові на вулиці Княгині Ольги трапився вибух у житловому будинку. Фахівці переконані, що причиною став не витік природного газу.
- У Полтаві минулого року в одній з багатоповерхівок стався вибух газу. Він пошкодив квартиру та міжповерхові плити. Внаслідок інциденту також було відомо про постраждалих.