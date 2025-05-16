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24 Канал Новини світу У Башкортостані – вибух на підприємстві: є руйнування та постраждалі
16 травня, 09:16
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У Башкортостані – вибух на підприємстві: є руйнування та постраждалі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Башкортостані на заводі "Свіча" стався вибух, є постраждалі.
  • Частина будівлі фабрики обвалилася.

Вранці 16 травня у Башкортостані на території підприємства пролунав вибух. Будівля частково обвалилася.

Зазначається, що інцидент трапився на заводі "Свіча", який виготовляє парафін. Він розташований у місті Салават, передає 24 Канал.

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Що відомо

Попередньо, внаслідок вибуху постраждали 4 особи. Ще одна людина перебуває під завалами. Три людини госпіталізовані у тяжкому стані.

На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано. Наразі горить парафін на площі 50 квадратних метрів.

РосЗМІ кажуть, що розгерметизація пічного обладнання – причина вибуху на парафіновому заводі "Свіча". Це сталося через порушення технологічного процесу.

Вибух у Салаваті був настільки потужним, що у будівлі поруч вибило шибки, кажуть місцеві жителі.

Наслідки вибуху у Салаваті / Фото соцмережі

 

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До слова, у Подольську під Москвою сталася масштабна пожежа після щонайменше трьох вибухів у промисловій зоні, пожежа охопила площу понад 1 500 квадратних метрів.