У Башкортостані – вибух на підприємстві: є руйнування та постраждалі
- У Башкортостані на заводі "Свіча" стався вибух, є постраждалі.
- Частина будівлі фабрики обвалилася.
Вранці 16 травня у Башкортостані на території підприємства пролунав вибух. Будівля частково обвалилася.
Зазначається, що інцидент трапився на заводі "Свіча", який виготовляє парафін. Він розташований у місті Салават, передає 24 Канал.
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Що відомо
Попередньо, внаслідок вибуху постраждали 4 особи. Ще одна людина перебуває під завалами. Три людини госпіталізовані у тяжкому стані.
На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано. Наразі горить парафін на площі 50 квадратних метрів.
РосЗМІ кажуть, що розгерметизація пічного обладнання – причина вибуху на парафіновому заводі "Свіча". Це сталося через порушення технологічного процесу.
Вибух у Салаваті був настільки потужним, що у будівлі поруч вибило шибки, кажуть місцеві жителі.
Наслідки вибуху у Салаваті / Фото соцмережі
Наслідки пожежі в Башкортостані: дивіться відео
У Башкортостані горить підприємство: дивіться відео
Вибух стався на підприємстві, що виготовляє парафін: дивіться відео
Пожежа на підприємстві "Свіча": дивіться відео
До слова, у Подольську під Москвою сталася масштабна пожежа після щонайменше трьох вибухів у промисловій зоні, пожежа охопила площу понад 1 500 квадратних метрів.