В окупованому Бердянську прогримів вибух у районі порту: було видно заграву

У ніч на 23 листопада в окупованому Бердянську прогримів вибух у районі порту. Внаслідок цього було видно заграву й ознаки пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

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Вибух у Бердянську 22 листопада

Вибух прогримів у районі порту Бердянська близько о 23:38 22 листопада.

Після вибуху було видно заграву та ознаки пожежі, що тривала до пів години. У прибережних районах Бердянська відчувався запах горілого,

– розповів Петро Андрющенко.

Додав, так звана окупаційна "влада" ніяк не прокоментувала вибух у Бердянську. Російське міноборони лише повідомляло про нібито збиття вночі одного БпЛА над Кримом. На окупованому півострові лунали вибухи.

У районі порту Бердянська прогримів вибух / Колаж Андрющенка

Зауважимо, що російські загарбники 31 жовтня скаржилися на атаку безпілотників на порт у Бердянську. Як і зазвичай, окупанти намагалися приховати наслідки. До речі, через цей порт росіяни здійснюють відвантаження військової техніки й боєкомплектів.