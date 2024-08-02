Кинув гранату прямо в будинку: у Білій Церкві пролунав вибух, є жертва й поранені

В одному з будинків у Білій Церкві вибухнула граната. П'яний чоловік кинув боєприпас під час сварки з дружиною. Жінка загинула.

Сам чоловік і їхній син зазнали поранень. Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

Дивіться також У Херсоні чоловік кинув гранату у людному місці: є жертва та поранені

У Білій Церкві чоловік підірвав гранату

У поліції повідомили, що під час сварки з дружиною 57-річний чоловік кинув гранату РГД-5 у приватному будинку в Білій Церкві.

Внаслідок вибуху загинула його дружина, сам він та їхній 36-річний син зазнали поранення,

– розповіли правоохоронці.

Додали, що підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Його вже затримали й помістили в ізолятор.

Чоловік кинув гранату в будинку / Фото поліції

Чоловіку оголосили підозру за замах на вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами.

Читайте також Нарцисизм, зухвалість і страх: портрет підозрюваного у вбивстві Фаріон від судового психолога

Підозрюваного вже затримали / Фото поліції