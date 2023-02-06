Біля російської Калуги розквітла "бавовна": росіянам привидівся безпілотник
6 лютого 2023, 08:34Читать новость на русском
Біля російського міста Калуга, що в Калузькій області, пролунала "бавовна". Росіяни чомусь побачили там безпілотник.
У російських телеграм-каналах пишуть, що нібито "безпілотник вибухнув" неподалік Калуги. Цей інцидент навіть прокоментувала місцева російська влада, інформує 24 Канал.
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Що відомо про вибух біля Калуги
На фото – попередньо, наслідки вибуху,
– мовиться в повідомленні.
Регіональна влада написала, що нібито:
- "уламки дрона" не пошкодили цивільну та соціальну інфраструктуру;
- постраждалих немає.
Пропагандисти кажуть, що нібито о 5 ранку 6 лютого в лісі вибухнув дрон. Він, нібито, не завдав ніякої шкоди.
За словами так званого російського губернатора, на місці працювали силовики.
Остання "бавовна" на території Росії
- 4 лютого "бавовна" пролунала в Бєлгородській області. Там на заводі спалахнула пожежа. Вогонь в Борисовці не могли загасити. І після "бавовни" оголосили безстроковий "жовтий" рівень терористичної загрози.
- За даними місцевого губернатора, росіяни не постраждали. Однак "бавовна" завдала серйозної шкоди.
- 5 лютого в американському Інституті вивчення війни заявили, що "бавовна" в Бєлгородській області може ще більше порушити логістику Росії в Україні. Адже на підприємстві, де стався інцидент, ймовірно, виготовляють важливі металоконструкції.