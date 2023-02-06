Біля російської Калуги розквітла "бавовна": росіянам привидівся безпілотник

Біля російського міста Калуга, що в Калузькій області, пролунала "бавовна". Росіяни чомусь побачили там безпілотник.

У російських телеграм-каналах пишуть, що нібито "безпілотник вибухнув" неподалік Калуги. Цей інцидент навіть прокоментувала місцева російська влада, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибух біля Калуги

На фото – попередньо, наслідки вибуху,

– мовиться в повідомленні.

Регіональна влада написала, що нібито:

"уламки дрона" не пошкодили цивільну та соціальну інфраструктуру;

постраждалих немає.

Пропагандисти кажуть, що нібито о 5 ранку 6 лютого в лісі вибухнув дрон. Він, нібито, не завдав ніякої шкоди.

За словами так званого російського губернатора, на місці працювали силовики.

Остання "бавовна" на території Росії