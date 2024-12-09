У Харкові стався вибух неподалік відділу поліції

У Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали невстановлений вибуховний пристрій. Його розташували неподалік входу до відділу поліції.

Поліція проводить перевірки з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

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Як стався вибух біля відділку поліції у Харкові

У Холодногірському районі міста стався вибух біля центрального входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції. Подія сталася близько 16:30 9 грудня.

За повідомленням поліції, внаслідок вибуху ніхто поранень не отримав, але вікна будівлі були пошкоджені.

Слідчо-оперативна група оглядає місце події. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, їм може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Київщині 14-річні хлопці, завербовані російськими спецслужбами через телеграм-канал, здійснили теракт, підірвавши вибухівку біля райвідділу поліції у Вишгородському районі. Вибухівка була замаскована під термос, а для активації вибуху вони використовували додаток на телефоні, який їм дали окупанти.