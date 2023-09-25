У Брянську спалахнула сильна пожежа: росіяни скаржаться на атаку по дизельному заводу

У Росії знову відбувається щось дивне. Кажуть, що на територію дизельного заводу у Брянську буцімто впав безпілотник.

Відповідну інформацію поширюють російські ЗМІ. Кажуть, що на місці падіння дрона спалахнула пожежа.

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Нарікають на прильоти

Власне, поки відомо лиш про те, що якийсь безпілотник буцімто атакував дизельний завод у Брянську. Ймовірно, сталося це близько 14:00. Тоді місцеві мешканці розповідали про сильну "бавовну". Водночас надходить інформація про сильну пожежу на місці падіння дрона. Мовляв, під атаку потрапила територія підприємства.

У Брянську впав безпілотник: дивіться відео

Але це ще не все. Також у російських ЗМІ розповідають про приліт на фермі "Мироторгу", що у Брянській області. Самі загарбники бідкаються, що за день регіон щонайменше чотири рази атакували.



Дим виднівся з величезної відстані / Фото росЗМІ



Уламки безпілотника впали також біля гаражів / Фото з росЗМІ



Уламки безпілотника впали також біля гаражів / Фото з росЗМІ

Крім того, уламки буцімто дронів падали поблизу гаражів. Місцеві мешканці викладали фото та відео. На них можна побачити сірий дим, який здіймається у небо.

Брянськ атакували дрони також уночі

Росіяни кажуть, що вночі також їх буцімто намагалися атакувати дронами. Мовляв, сили міністерства убивств Росії над Суражським районом збили відразу два безпілотники. Переконували, що немає ані постраждалих, ані руйнувань. Водночас на місці працювали оперативні й екстрені служби.

Але це ще не все. Ще два дрони буцімто "перехопили" близько 10 ранку над Курською та Брянською областями. Про це також відзвітували у відомстві убивств.

Зауважимо, що напередодні глава ГУР МО Кирило Буданов прокоментував атаки дронами Росії. Він назвав цілі, а також мету українських безпілотників.

Куди б'ють українські дрони у Росії