Вибух в будинку у Гетеборзі: в поліції допускають, що атака була умисною
Джерело:SVT
У центрі Гетеборга, що у Швеції, пролунав потужний вибух у одному з багатоквартирних будинків. Правоохоронці припускають, що інцидент з постраждалими спровокували зловмисники.
З такими висновками виступили правоохоронці на пресконференції. У поліції зауважили, що навряд вибух стався з природних причин.
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Наразі проводять технічне розслідування
Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що мовиться про злочин,
– сказав міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг.
Речник поліції Стефан Густафсон каже, що конкретно місце вибуху покаже технічне розслідування.
Мешканців тимчасово переселили у готелі
Правоохоронці досі працюють на місці події, отож мешканці 140 квартир тимчасово переселились в готелі. Представники влади кажуть, що на реконструкцію кількох квартир, що найбільше постраждали, знадобиться кілька місяців.
Дивіться відео з Гетеборга:
Що відомо про вибух у Гетеборзі
- Вибух пролунав близько 5 ранку 28 вересня в одній з квартир житлового будинку.
- Спалахнула пожежа, яка швидко поширилась приміщенням.
- До лікарні доправили 23 людей, з них 16 – досі госпіталізовані.
- Стан 4 осіб – серйозний, у них важкі опіки.
- Троє з них підключені до апарату ШВЛ.
- Також один з постраждалих – пожежник, який прибув на місце займання.