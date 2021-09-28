Вибух в будинку у Гетеборзі: в поліції допускають, що атака була умисною

У центрі Гетеборга, що у Швеції, пролунав потужний вибух у одному з багатоквартирних будинків. Правоохоронці припускають, що інцидент з постраждалими спровокували зловмисники.

З такими висновками виступили правоохоронці на пресконференції. У поліції зауважили, що навряд вибух стався з природних причин.

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Наразі проводять технічне розслідування

Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що мовиться про злочин,

– сказав міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг.

Речник поліції Стефан Густафсон каже, що конкретно місце вибуху покаже технічне розслідування.

Мешканців тимчасово переселили у готелі

Правоохоронці досі працюють на місці події, отож мешканці 140 квартир тимчасово переселились в готелі. Представники влади кажуть, що на реконструкцію кількох квартир, що найбільше постраждали, знадобиться кілька місяців.

У лікарні залишаються 16 оcіб / Фото SVT

Дивіться відео з Гетеборга:

Що відомо про вибух у Гетеборзі