Вибух був, але фактів масового ураження не підтверджую, – Кириленко про удар біля "Азовсталі"

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – не підтвердив інформацію, що після удару біля "Азовсталі" під завалами опинилися близько 300 людей. Раніше таку інформацію оприлюднив політик Сергій Тарута.

Кириленко в ефірі телемарафону зауважив, що не знає, звідки Тарута бере дані, які озвучує. Вибух був, однак інформації про масове ураження людей наразі немає, повідомляє 24 канал.

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З моїх оперативних джерел: вибух був, але факту масового ураження місцевого населення або військових наразі не підтверджую. Якщо будуть підтвердження, куди влучило, як, неодмінно відразу повідомлять,

– запевнив Кириленко.

Раніше стало відомо, що росіяни скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі".

Святослав Паламар – заступник командира полку "Азов" – повідомив, що завод "Азовсталь" – фактично повністю знищений. Раніше СБУ перехопила розмову, з якої можна зробити висновок, що росіяни отримали наказ "зрівняти все з землею".

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