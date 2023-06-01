У Бєлгороді пролунав потужний вибух: здійнявся чорний дим, багато поранених
У російському Бєлгороді 1 червня пролунали потужні вибухи. Пропагандисти вже бідкаються, що нібито впала бомба з винищувача чи безпілотника.
Внаслідок вибуху є постраждалі. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відбувається у Бєлгороді
Як повідомляють місцеві пабліки, на Харгорі (район міста) нібито впала бомба з якогось винищувача чи реактивного безпілотника. Попередньо, є повідомлення про постраждалих. Наразі інформація перевіряється. Вулиця Щорса перекрита.
Очевидці кажуть, що спочатку почули свист, а згодом звук вибуху. Після – над містом здійнявся чорний дим. На місці вибуху працюють екстрені служби та "швидка".
За попередніми даними, 9 осіб постраждали після вибуху у районі Харківської гори у Бєлгороді. У більшості осколкові поранення.
РосЗМІ зазначили, що за сьогоднішній день під час обстрілів Бєлгородської області було госпіталізовано 11 осіб. Четверо з них перебувають у тяжкому стані.
Наслідки вибуху у Бєлгороді / фото росЗМІ
Версія пропагандистів
Згодом бєлгородський губернатор підтвердив інформацію про вибух і повідомив нібито про двох постраждалих.
Один чоловік із підозрою на струс мозку бригадою швидкої допомоги доставляється до міської лікарні. Другий чоловік із легкими забоями від госпіталізації відмовився,
– побідкався В'ячеслав Гладков.
Він додав, що у місті "відбувся вибух невідомого пристрою". За попередніми даними, нібито безпілотник упав на проїжджу частину.
У Бєлгороді чули потужні вибухи: дивіться відео
Бєлгородщина під обстрілами: що відомо
- У Шебекіно, що на Бєлгородщині, тривають постійні обстріли та все у вогні. Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці ведуть бій у місті.
- У Шебекіно 1 червня загорівся завод "Монокристал". Повідомляється, що на підприємстві були армійські паливозаправники.
- До того ж у Шебекіно спалахнув п'ятиповерховий будинок. Пропагандисти кажуть, що це сталося нібито після влучення снаряда.
- 31 травня у Шебекіно пролунало багато вибухів. Казали, що за минулу добу буцімто пошкодили або знищили 72 автівки, 37 багатоквартирних будинків, 471 квартиру та 29 приватних будинків.
- Також низку вулиць буцімто обстріляли 20 снарядами "Градів". Внаслідок чого пошкоджень зазнала інфраструктура, а 4 осіб постраждали.
- До речі, 24 Канал детальніше розповів, де розташоване Шебекіно та показав на карті.