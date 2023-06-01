У Бєлгороді пролунав потужний вибух: здійнявся чорний дим, багато поранених

У російському Бєлгороді 1 червня пролунали потужні вибухи. Пропагандисти вже бідкаються, що нібито впала бомба з винищувача чи безпілотника.

Внаслідок вибуху є постраждалі. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відбувається у Бєлгороді

Як повідомляють місцеві пабліки, на Харгорі (район міста) нібито впала бомба з якогось винищувача чи реактивного безпілотника. Попередньо, є повідомлення про постраждалих. Наразі інформація перевіряється. Вулиця Щорса перекрита.

Очевидці кажуть, що спочатку почули свист, а згодом звук вибуху. Після – над містом здійнявся чорний дим. На місці вибуху працюють екстрені служби та "швидка".

За попередніми даними, 9 осіб постраждали після вибуху у районі Харківської гори у Бєлгороді. У більшості осколкові поранення.

РосЗМІ зазначили, що за сьогоднішній день під час обстрілів Бєлгородської області було госпіталізовано 11 осіб. Четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Наслідки вибуху у Бєлгороді / фото росЗМІ

Версія пропагандистів

Згодом бєлгородський губернатор підтвердив інформацію про вибух і повідомив нібито про двох постраждалих.

Один чоловік із підозрою на струс мозку бригадою швидкої допомоги доставляється до міської лікарні. Другий чоловік із легкими забоями від госпіталізації відмовився,

– побідкався В'ячеслав Гладков.

Він додав, що у місті "відбувся вибух невідомого пристрою". За попередніми даними, нібито безпілотник упав на проїжджу частину.

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