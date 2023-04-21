Різко зацікавилися підвалами: що ще шукали бєлгородці після потужного вибуху авіабомби

Паніка серед росіян продовжує наростати. Напередодні пізно ввечері у Бєлгороді вибухнула російська авіабомба, яка буцімто зірвалася з літака. Це стало причиною активності місцевих у мережі.

Власне, потужний вибух на вулиці Ватутіна у Бєлгороді увечері 20 квітня змусив окупантів задуматися. Передовсім їх зацікавили підвали. Але це далеко не все.

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Що ще шукали мешканці Бєлгорода

Гайда знайомитися з популярними пошуковими запитами росіян у Google:

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бєлгородці сидять на дивані.



Пошукові запити бєлгородців в Google / Скриншот

Пошукові запити у російському Яндексі були скромнішими. Але вони також здебільшого пов'язані з війною проти України:

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бєлгородці, котрі загинули в Україні у 2022;

бєлгородці в полоні.



Пошукові запити бєлгородців в Яндексі / Скриншот

Пошукові запити росіян демонструють, що їх не на жарт налякав вибух авіабомби. Особливо з урахуванням того, що міноборони визнало, що Україна тут ні до чого.

Що відомо про вибух авіабомби у Бєлгороді