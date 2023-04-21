Різко зацікавилися підвалами: що ще шукали бєлгородці після потужного вибуху авіабомби
Паніка серед росіян продовжує наростати. Напередодні пізно ввечері у Бєлгороді вибухнула російська авіабомба, яка буцімто зірвалася з літака. Це стало причиною активності місцевих у мережі.
Власне, потужний вибух на вулиці Ватутіна у Бєлгороді увечері 20 квітня змусив окупантів задуматися. Передовсім їх зацікавили підвали. Але це далеко не все.
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Що ще шукали мешканці Бєлгорода
Гайда знайомитися з популярними пошуковими запитами росіян у Google:
- бєлгородці у підвалі;
- бєлгородці, які загинули в Україні;
- бєлгородці сидять у підвалах;
- бєлгородці про війну з Україною;
- бєлгородці покидають місто;
- бєлгородці в полоні;
- бєлгородці потрапили у полон;
- бєлгородці сидять на дивані.
Пошукові запити бєлгородців в Google / Скриншот
Пошукові запити у російському Яндексі були скромнішими. Але вони також здебільшого пов'язані з війною проти України:
- бєлгородці, котрі загинули в Україні у 2022 році, список;
- бєлгородці тікають з міста;
- бєлгородці потрапили у полон;
- бєлгородці, котрі загинули в Україні у 2022;
- бєлгородці в полоні.
Пошукові запити бєлгородців в Яндексі / Скриншот
Пошукові запити росіян демонструють, що їх не на жарт налякав вибух авіабомби. Особливо з урахуванням того, що міноборони визнало, що Україна тут ні до чого.
Що відомо про вибух авіабомби у Бєлгороді
- Так, у російському міноборони зізналися, що винними у вибуху є їхні пілоти. У відомстві зауважили, що "нештатний спуск" авіаційного снаряда стався ввечері 20 квітня. Його транспортував на собі літак Су-34 ПКС.
- Можливо, у міноборони не зізнавалися б. Але невдовзі після вибуху провоєнні телеграм-канали самі спростували чутки про буцімто удар з боку України. Вони підкреслювали, що бомба випала з крила повітряного судна.
- Зауважимо, що на місці вибуху утворилася величезна вирва. А сам він був настільки потужним, що тремтіли будинки, повилітали шибки з помешкань. Ба більше, одну з автівок буквально закинуло на дах крамниці, розташованої поруч. Також вулицею розлетілися бордюри, які повиривало від вибухової хвилі.
- Якщо вірити російським ЗМІ, внаслідок вибуху постраждало двоє людей. Мовиться про жінку, в якої черепно-мозкова травма середнього ступеня тяжкості та інша жінка. Друга, до слова, обійшлася лише синцями.