Неочікувані версії: військовий експерт припустив, що насправді сталось у Бєлгороді

У російському Бєлгороді знову було "очєнь трєвожно". 20 квітня стався потужний вибух, що був спричинений позаштатним сходом боєприпасу з винищувача Су-34. Втім, не все так однозначно з версіями інциденту.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, є три найправдоподібніші версії того, що сталося у Бєлгороді.

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Увечері 20 квітня у Бєлгороді відбувся аварійний схід боєприпасу із літака Су-34. Це призвело до численних руйнувань у місті. У Росії повідомили, що цей інцидент трапився через несправність.

Є дві найпереконливіші версії того, як це сталося: сам літак зіпсувався та бомба випала "випадково". Інша версія цікавіша – цей літак потрапив під випромінювання нашої радіолокаційної станції. Для пілота є попередження, коли його захоплює ЗРК, що в будь-який момент може відбутись запуск зенітної ракети,

– розповів Олексій Гетьман.

Він додав, що пілот, зрозумівши, що перебуває під прицілом українських радіолокаційних станцій, просто злякався. А для того, щоб краще маневрувати та швидше втекти, вирішив скинути бомбу.

"Версія, що це просто був переляк пілота, а не якась несправність літака, є правдоподібнішою та цікавішою", – зазначив майор запасу ЗСУ.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що це могла бути провокація самих росіян, аби ще більше нагнітати ескалацію та дестабілізувати ситуацію.

Це їм притаманно. Вони і перед початком чеченських війн підривали свої ж будівлі. Тому це могла бути свідома провокація з боку Росії. Вони не шкодують ні своїх солдатів, ні людей,

– наголосив Гетьман.

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Втім, якщо розглядати варіант, що це все ж був незапланований інцидент, то з цього приводу висловився і речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, подібні випадки у Росії можуть почастішати. Усе через те, що росіяни поспіхом переобладнують звичайні бомби на керовані авіаснаряди.

"Фугасна бомба є дуже потужною. Вони наспіх приробили до неї крила з JPS-пристроєм. У неї немає двигуна, як у крилатої ракети, але нею можна керувати. Цілком можливо, що крила розкрилися під час польоту та бомба просто відірвалася від літака", – зазначив військовий експерт.

Російські пропагандисти писали, що до літака була прикріплена фугасна півторатисячна авіабомба. Але, зважаючи на невеликий радіус вибуху, найімовірніше це була бомба ФАБ-500.

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