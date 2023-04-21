Неочікувані версії: військовий експерт припустив, що насправді сталось у Бєлгороді
У російському Бєлгороді знову було "очєнь трєвожно". 20 квітня стався потужний вибух, що був спричинений позаштатним сходом боєприпасу з винищувача Су-34. Втім, не все так однозначно з версіями інциденту.
Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, є три найправдоподібніші версії того, що сталося у Бєлгороді.
До теми Авіабомба "зійшла" з літака: потужний вибух у Бєлгороді – усе, що відомо
Увечері 20 квітня у Бєлгороді відбувся аварійний схід боєприпасу із літака Су-34. Це призвело до численних руйнувань у місті. У Росії повідомили, що цей інцидент трапився через несправність.
Є дві найпереконливіші версії того, як це сталося: сам літак зіпсувався та бомба випала "випадково". Інша версія цікавіша – цей літак потрапив під випромінювання нашої радіолокаційної станції. Для пілота є попередження, коли його захоплює ЗРК, що в будь-який момент може відбутись запуск зенітної ракети,
– розповів Олексій Гетьман.
Він додав, що пілот, зрозумівши, що перебуває під прицілом українських радіолокаційних станцій, просто злякався. А для того, щоб краще маневрувати та швидше втекти, вирішив скинути бомбу.
"Версія, що це просто був переляк пілота, а не якась несправність літака, є правдоподібнішою та цікавішою", – зазначив майор запасу ЗСУ.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що це могла бути провокація самих росіян, аби ще більше нагнітати ескалацію та дестабілізувати ситуацію.
Це їм притаманно. Вони і перед початком чеченських війн підривали свої ж будівлі. Тому це могла бути свідома провокація з боку Росії. Вони не шкодують ні своїх солдатів, ні людей,
– наголосив Гетьман.
Поспіх росіян не грає їм на руку
Втім, якщо розглядати варіант, що це все ж був незапланований інцидент, то з цього приводу висловився і речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, подібні випадки у Росії можуть почастішати. Усе через те, що росіяни поспіхом переобладнують звичайні бомби на керовані авіаснаряди.
"Фугасна бомба є дуже потужною. Вони наспіх приробили до неї крила з JPS-пристроєм. У неї немає двигуна, як у крилатої ракети, але нею можна керувати. Цілком можливо, що крила розкрилися під час польоту та бомба просто відірвалася від літака", – зазначив військовий експерт.
Російські пропагандисти писали, що до літака була прикріплена фугасна півторатисячна авіабомба. Але, зважаючи на невеликий радіус вибуху, найімовірніше це була бомба ФАБ-500.
Що відомо про вибух у Бєлгороді
- Увечері 20 квітня у російському Бєлгороді відбувся потужний вибух. З'ясувалося, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34. Внаслідок цього на одній із вулиць утворилася 20-метрова вирва. Сила удару була такою, що один з автомобілів поблизу закинуло на дах супермаркету.
- Спочатку у Росії повідомляли, що внаслідок вибуху не було жодних постраждалих. Втім, пізніше з'явилась інформація про трьох людей, які зазнали різного ступеню травм.
- Зрештою влада Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, що зазнав пошкоджень через інцидент.