Позаштатного скиду одразу двох бомб не буває, Бєлгород бомбили свідомо, – льотчик

20 квітня у російському Бєлгороді пролунав потужний вибух. Російська армія заявила про нештатний скид боєприпасів. Проте, ця версія розбивається об аргументи досвідченого льотчика.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що російські окупанти свідомо скинули бомби на Бєлгород. Про це він заявив 24 Каналу.

Дивіться також Авіабомба "зійшла" з літака: потужний вибух у Бєлгороді – усе, що відомо

Це було бойове завдання

За його словами, не буває нештатного скиду одразу двох боєприпасів. СУ-34, який є носієм авіабомби ФАБ-500, має два льотчики, які контролюють дії один одного. Скидання двох бомб вимагає участі обох членів екіпажу, а це означає, що таким було бойове завдання: скинути дві бомби на житловий квартал у Бєлгороді.

"Може бути скид одного боєприпасу, але це одразу бачить льотчик і повертається назад: скидає боєприпаси на полігоні, або сідає з ними на базі. Якщо зійшло дві бомби, то це штатне скидання. Питання навіщо він це зробив? Або це звичайна недбалість, або це виконання бойового завдання", – наголосив Світан.

Роман Світан про бєлгородський інцидент: дивитись відео

Військовий експерт також розповів, що бомба ФАБ-500 має таймер активації. Відповідно, бомби, які впали у Бєлгороді, були призначення для підриву багатоповерхового будинку. Це схоже на події, які стались у Рязані 20 років тому – вибухи у житлових будинках, які були організовані ФСБ, щоб звинуватити у цьому "чеченських бойовиків".

Хотіли звинуватити Україну у тероризмі

За словами Світана, винуватцями цього удару мали призначити українських військових, але не сталось. Одна бомба не потрапила у ціль, а інша – потрапила, але не вибухнула.

"Вони хотіли розкрутити цю тему, як з Х-22, яким вони вдарили по Дніпру – точно такі ж кадри росіяни хотіли показати світу і звинуватити українців у тероризмі. Все це було підлаштовано під виступ Лаврова на Радбезі ООН. Але білгородчанам вдалось "відмолити" від себе цю трагедію", – зазначив льотчик-інструктор.

Він додав, що бомби ФАБ-500 є на озброєнні в України, і вони могли теоретично долетіли до Бєлгорода з обвісом JDAM, який нам передали США.

Ми використовуємо їх проти російських військових об’єктів і росіяни могли б взяти уламки JDAM, щоб підлаштувати ніби це зробили ЗСУ. Жертв не було, а тому не було сенсу звинувачувати Україну,

– зауважив Світан.

Інцидент у Бєлгороді: головне