Дізналась про вибух і відразу поїхала туди, – дружина загиблого у Києві

У Києві в Дарницькому районі стався вибух на території колишнього заводу, внаслідок якого загинули 4 людини. Дружина загиблого чоловіка дізналася про трагічний інцидент з новин і відразу поїхала на місце вибуху.

Аліна Малютіна, чоловік якої загинув під завалами, в ефірі телемарафону розповіла, що дізналася про вибух у Дарницькому районі, після чого почала телефонувати чоловіку, пише 24 Канал. Однак той не відповідав на дзвінки, тому жінка поїхала на завод, де прогримів вибух.

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Загиблий чоловік мав бути вдома

"Як зазвичай зайшла в новини й там було написано, що вибух у Дарницькому районі. Пізніше з'явилося, що саме ця вулиця. Тоді я почала дзвонити, але не додзвонилася і приїхала сюди", – розповіла вона.

Жінка зазначила, що чоловік, як завжди був на роботі. "Зранку ми бачилися. Вдень він мені не дзвонив", – сказала пані Аліна. Вона додала, що чоловік повинен був бути вдома.

У Києві прогримів вибух: що відомо

У Дарницькому районі столиці вдень 9 лютого на території колишнього заводу стався вибух. Станом на 20:00 відомо про чотирьох загиблих чоловіків.

З-під завалів врятували 5 людей – 3 чоловіків та 2 жінок. Серед постраждалих четверо госпіталізовано, а ще одна людина відмовилася від госпіталізації.

Унаслідок вибуху зруйнована 1-поверхова будівля складського приміщення. Пожежу на площі близько 500 метрів квадратних вже ліквідували, однак продовжується робота важкої техніки по розбору завалів.

Киян просять менше перебувати на вулиці

Мешканцям столиці 9 лютого рекомендували обмежити перебування на вулиці, пити багато води та зачинити вікна. Причина в тому, що в Києві спостерігається погіршення якості повітря.

У Києві зафіксували підвищилася концентрація пилу. Водночас радіаційний фон перебуває в нормі. Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів.

Слід зазначити, що дані сервісу Windy свідчать, що рівень забрудненості повітря був перевищений не лише у Києві. Також невтішна ситуація була на Сході, у Чернівецькій та Львівській областях.