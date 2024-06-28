Вибух у Дніпрі, росіяни атакували двома ракетами
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинилось Дніпро.
Вдень 28 червня у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог спрямував туди 2 ракети.
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У Дніпрі гучно
Про вибухи у місті повідомили кореспонденти Суспільного. Перед цим Повітряні сили сповістили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Очільник Дніпропетровської обласної ради підтвердив вибухи.
Окупанти "вітають" нас з Днем Конституції,
– написав він.
Перед тим, як у місті прогриміли вибухи, повідомляли про 2 ракети, які курсували на місто.
Раніше у Дніпропетровській ОВА розповіли, що вранці 6 червня окупанти влучили у пасажирський автобус у Нікополі. Він загорівся. Внаслідок цього удару постраждали четверо людей. Троє чоловіків 52, 65 та 73 років, а також жінка 38 років. У всіх – осколкові поранення.