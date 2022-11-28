В окупованому Донецьку "бавовна розквітла" на нафтобазі

В тимчасово окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза. Місцеві жителі повідомляли про "приліт".

У тимчасово захопленому росіянами Донецьку знову хтось "невдало покурив", тепер вже на нафтобазі. Місцеві жителі пишуть, що перед цим чули, як "щось прилетіло".

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Що відомо про бавовну на нафтобазі в Донецьку

Палає нафтобаза у Ленінському районі міста. У небо піднявся густий чорний дим – окупанти одразу почали намагатись приборкати полум'я.

Цікаво, що пропагандистські телеграм-канали не уточнюють, що загорілась саме нафтобаза. Вони лиш повідомляють, що "щось прилетіло у районі універмагу "Райдуга". Хоч насправді біля нього неподалік нафтобаза, яка розміщена біля залізничної колії.

Пожежа на нафтобазі в Донецьку: фото

Як палає нафтобаза в окупованому Донецьку: дивіться відео

Жителі Донецька намагаються втекти з міста

Мешканці тимчасово окупованого Донецька, які з 2014 року не залишали своїх домівок, масово намагаються покинути місто напередодні зими. Темпи виїзду жителів так званої "ДНР" у бік Росії зростають із кожним днем.

Те саме стосується й інших окупованих міст, які залежать від постачання води каналом Сіверський Донець – Донбас. Особливо – нещодавно захоплених росіянами населених пунктів, які були вщент зруйновані разом з інфраструктурою.

Ті, хто вірив у покращення після анексії територій, почали усвідомлювати, що "держава" не робитиме нічого, аби запустити систему опалення на окупованих землях.

Станом на 23 листопада у квартирах донеччан температура повітря подекуди опустилася до +16 градусів і це з тим, що морозів ще не було.

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