У місті Фрімонт, що в штаті Небраска, 29 липня стався сильний вибух. Унаслідок цього було пошкоджено елеватор, там також було багато диму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News Channel Nebraska.

До теми Будівля зникла за секунди: у німецькому Дуйсбурзі підірвали 63-метрову висотку

Що відомо про вибух у Фрімонті в США?

За даними журналістів, аварійні бригади працюють на місці потужного вибуху, що стався на півдні Фрімонта на території об'єкта Golden Sun Feeds, який нині належить компанії Horizon BioFuels.

Очевидці повідомляють, що вибух зруйнував верхню частину елеватора, який сягав кількох сотень метрів у висоту. На оприлюднених у мережі кадрах видно полум'я та густий чорний дим, що здіймається над об'єктом.

Момент вибуху в будівлі елеватора у Фрімонті / Відео з акаунту @MetroexShort у соцмережі Х

Horizon BioFuels спеціалізується на виробництві постільної білизни, паливних та коптильних гранул. За даними Nebraska Manufacturing Extension Partnership, на підприємстві працює 10 співробітників.

Що бачили очевидці у Фрімонті 29 липня / Фото News Channel Nebraska

У соціальних мережах поліція повідомила, що до ліквідації наслідків залучені численні підрозділи правоохоронців і пожежників. Велика територія навколо епіцентру вибуху наразі перекрита, громадян закликають не наближатися до місця надзвичайної ситуації.

Вигляд на пожежу в Фрімонті з повітря / Відео з акаунту @KETV у соцмережі Х

Причини вибуху наразі невідомі, також поки що немає інформації про можливих постраждалих.