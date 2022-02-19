Вибух на газопроводі під Луганськом: чи вплинув він на роботу ГТС України

На розподільному газопроводі біля Луганська ввечері 18 лютого прогримів вибух. Це не вплинуло на роботу газотранспортної системи України, вона працює у штатному режимі.

Інформацію про вибух на газопроводі поблизу окупованого Луганська 19 лютого у мережі прокоментував генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

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Вибух біля Луганська не вплинув на ГТС України

Макогон зазначив, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається.

На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі й продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання,

– написав він.

Директор Оператора ГТС уточнив, що вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська. А магістральний газопровід "Дружба" взагалі не проходить через цю територію.



Напрямки транзиту газу / Карта з фейсбуку Сергія Макогона

Пожежа на газопроводі Луганська: що відомо

У соцмережах ввечері 18 лютого повідомили про вибух у Луганську. ЗМІ країни-агресорки поширювали фейк, що горів газопровід "Дружба".

На опублікованих кадрах було видно, що у небі над окупованим містом здіймається полум'я.

Однак згодом з'ясувалося, що щонайменше одне відео начебто "вибуху газопроводу" – старе.

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Протягом останніх днів бойовики активізували обстріли на Донбасі. Активніше почали працювати й пропагандисти. Вони намагаються нібито створити привід для вторгнення. Однак плани держави-агресорки провалюються. Ба більше – незалежні журналісти Росії "злили" темник Путіна про те, як "треба висвітлювати події, які стосуються України".

Текст допису Сергія Макогона:

З огляду на чисельні повідомлення в ЗМІ щодо вибуху газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території маємо повідомити, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається.

На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі і продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання.

За нашою інформацією вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська.

До речі, магістральний газопровід "Дружба" взагалі не проходить через цю територію.