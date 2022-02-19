Вибух на газопроводі під Луганськом: чи вплинув він на роботу ГТС України
Джерело:фейсбук Сергія Макогона
На розподільному газопроводі біля Луганська ввечері 18 лютого прогримів вибух. Це не вплинуло на роботу газотранспортної системи України, вона працює у штатному режимі.
Інформацію про вибух на газопроводі поблизу окупованого Луганська 19 лютого у мережі прокоментував генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.
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Вибух біля Луганська не вплинув на ГТС України
Макогон зазначив, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається.
На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі й продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання,
– написав він.
Директор Оператора ГТС уточнив, що вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська. А магістральний газопровід "Дружба" взагалі не проходить через цю територію.
Напрямки транзиту газу / Карта з фейсбуку Сергія Макогона
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- У соцмережах ввечері 18 лютого повідомили про вибух у Луганську. ЗМІ країни-агресорки поширювали фейк, що горів газопровід "Дружба".
- На опублікованих кадрах було видно, що у небі над окупованим містом здіймається полум'я.
- Однак згодом з'ясувалося, що щонайменше одне відео начебто "вибуху газопроводу" – старе.
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Текст допису Сергія Макогона:
З огляду на чисельні повідомлення в ЗМІ щодо вибуху газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території маємо повідомити, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається.
На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі і продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання.
За нашою інформацією вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська.
До речі, магістральний газопровід "Дружба" взагалі не проходить через цю територію.