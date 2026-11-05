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5 листопада, 16:55
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Оновлено - 17:27, 5 листопада

У Сибіру пролунав потужний вибух на магістральному газопроводі: спалахнула масштабна пожежа

Софія Рожик

У Топкинському окрузі Кемеровської області Росії 5 листопада прогримів потужний вибух на магістральному газопроводі. Після аварії на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, причиною інциденту стала раптова розгерметизація труби, про що повідомив телеграм-канал Exilenova+. Чи причетні до вибуху диверсійні групи, наразі залишається невідомим.

Що відомо про пожежу на газопроводі

Місцеві діляться кадрами потужного загоряння на газопроводі.

Вибух на газопроводі в Сибіру: дивіться відео

Це займання стало вже другим зафіксованим випадком на російських магістральних газопроводах за останній місяць. 

Попередній інцидент стався 13 жовтня в Пензенській області, де спалахнув газопровід системи "Середня Азія – Центр", що транспортує паливо через територію Росії.

Вибух на газопроводі в Сибіру: дивіться відео

 

 

У різних регіонах Росії регулярно фіксують аварії та ураження об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, у ніч проти 2 листопада в Самарській області після атаки дронів палала нафтова станція "Самара"

 

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