Є жертва: у гуртожитку Вінницького аграрного університету прогримів вибух

Цієї ночі на Вінниччині прогримів вибух у гуртожитку аграрного університету. Загинула одна людина.

За попередніми даними, вибухнув пристрій невійськового призначення. Про це повідомила речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.

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Загинув 39-річний чоловік

Вибух пролунав в одній з кімнат гуртожитку близько опівночі.

Було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи,

– зазначила Заріна Маєвська.

Додала, що більше ніхто не постраждав. У гуртожитку провели евакуацію. Після завершення слідчих дій усі змогли повернутися до своїх кімнат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".

У столиці вибухнув туристичний балон

Вранці 12 липня у Дарницькому району Києва вибухнув туристичний балон. Внаслідок цього спалахнула пожежа на третьому поверсі житлового будинку.

Окрім того, в людей повибивало вікна. Разом з рамами вони відлетіли на кілька метрів.