Потужний вибух і пожежа на Харківщині: влада розповіла про нічний ракетний удар
Джерело:Олег Синєгубов
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 20 грудня окупанти атакували Харківщину. Внаслідок чергового удару спалахнула пожежа.
Ворог далі робить усе можливе для того, щоб українці не почували себе у безпеці. Так, цієї ночі росіяни випустили ракети по Харківщині. Внаслідок цього спалахнула пожежа.
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Влучили в промисловий об'єкт
Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, близько 02:00 російські військові обстріляли Ізюмський район. Внаслідок ракетного удару спалахнула масштабна пожежа. Це сталося на одному з цивільних об'єктів промисловості. На щастя, минулося без постраждалих. Відомо, що на місцях працюють команди рятувальників.
Зауважимо, що про вибух саме в Ізюмському районі користувачі мережі розповіли о 02:31. До того ж з'являлися відео, які супроводжувалися повідомленням, що відомо, де саме був приліт. На них можна було побачити потужне полум'я та заграву у небі.
Додамо, що на момент ракетних ударів на Харківщині повітряна тривога не лунала. Востаннє відбій мешканці чули 19 грудня о 22:41.
Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки Харків також постраждав. У той же день міський голова Ігор Терехов оцінив збитки, яких завдали російські військові.
У Харкові руйнування колосальні
- Він зазначив, що 16 грудня окупанти обстріляли Харків. Зафіксовано колосальні інфраструктурні руйнування. Мовиться передовсім про енергетичну систему. Тоді для усунення наслідків на місця влучання відправили комунальників і енергетиків.
- Очільник міської ради також нагадав про "Пункти незламності". Ними він закликав користуватися тих, у кого відсутні світло та тепло. Туди можна і треба приходити не лише в дні атак, а й тоді, коли виникає потреба чи то пристрій зарядити, чи то гарячого чаю випити.
- Щодо атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. 19 грудня таку здійснили російські військові по Києву. Ворог випустив 23 дрони-камікадзе. 18 з них вдалося збити силам ППО. Решта ж з них, на жаль, влучили у цілі. Внаслідок цього у Києві все ще триває аварійне відключення світла. Енергетики роблять все можливе для того, щоб усунути наслідки атаки.