У Харкові стався вибух у багатоповерхівці: горіли дві квартири, є постраждалі

Увечері на Великдень у Харкові сталася надзвичайна ситуація. У 12-поверхівці пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС і Суспільне.

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Що відомо про пожежу в Харкові 20 квітня

Як розповіли в ДСНС, горіли кімнати двох квартир та тамбур. Причина займання ще не ясна. До гасіння залучили 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.

У Харківському міському департаменті надзвичайних ситуацій додали: 15 людей врятували з верхніх поверхів, куди підіймався дим. З них п'ятеро дітей. Усіх евакуювали.

Страшні фото з місця пожежі в Харкові 20 квітня / Фото Харківський міський департамент надзвичайних ситуацій і ДСНС

До медиків звернулися 13 жителів будинку. Десятеро мають легкі опіки, отруєнням чадом, гостру реакцію на стрес. Шестеро з отруєнням чадом госпіталізовані, їхній стан не тяжкий.

Вигоріла одна квартира, рятувальники ще працюють на місці.

У Харкові та Харківській області останні тривоги були 19 квітня. Проте вже після півночі 21 квітня в області завили сирени, ворог обстріляв прикордоння Харківщини та Сумщини з реактивних систем залпового вогню. Також на Сумщині та деяких окупованих територіях активні розвідувальні дрони.