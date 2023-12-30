Є загроза БпЛА і балістики: були вибухи в Харкові, червона половина України

Увечері 30 грудня росіяни розпочали "традиційну" атаку по Україні. Де зараз гучно, куди летять ракети та "Шахеди" – розкаже 24 Канал.

У п'ятницю 29 грудня була одна з наймасштабніших атак по Україні. За неї уже відповіла низка російських міст, зокрема Бєлгород і Брянськ. Та росіяни продовжили свій ракетно-дроновий терор увечері суботи 30 грудня.

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