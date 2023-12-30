Є загроза БпЛА і балістики: були вибухи в Харкові, червона половина України

30 грудня 2023, 19:10
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Увечері 30 грудня росіяни розпочали "традиційну" атаку по Україні. Де зараз гучно, куди летять ракети та "Шахеди" – розкаже 24 Канал.

У п'ятницю 29 грудня була одна з наймасштабніших атак по Україні. За неї уже відповіла низка російських міст, зокрема Бєлгород і Брянськ. Та росіяни продовжили свій ракетно-дроновий терор увечері суботи 30 грудня.

Дивіться також Вибух за вибухом: окупанти скоюють масштабну терористичну атаку на Харків

 

20:50, 30 грудня

Карта тривог на 20:50.

20:49, 30 грудня

Тривога у Київській області.

19:39, 30 грудня

Повітряна тривога в Миколаївській області.

19:38, 30 грудня

Відбій тривоги в Черкаській області.

19:38, 30 грудня

Повітряна тривога в Херсонській області.
 

19:37, 30 грудня

Ударні БпЛА на Чернігівщині.

19:37, 30 грудня

Повітряна тривога в Одеській області.

19:37, 30 грудня

Повітряна тривога в Дніпропетровській області.

19:32, 30 грудня

Повітряна тривога в Чернігівській області.
 

19:29, 30 грудня

Відбій тривоги в Дніпропетровській області.
 

19:26, 30 грудня

Конотоп – рух ворожих БпЛА у вашому напрямку.

19:22, 30 грудня

Мапа тривог на 19:22.

19:21, 30 грудня

Відбій тривоги в Миколаївській області.
 

19:20, 30 грудня

Відбій тривоги в Херсонській області.

19:15, 30 грудня

Ворожі БпЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини.

19:04, 30 грудня

Вибухи в Херсоні.

19:02, 30 грудня

Зафіксовано рух БпЛА з північно-східного напрямку. Загроза для Сумської області.
 

19:02, 30 грудня

Знову вибух у Харкові.

19:00, 30 грудня

Загроза балістики для Черкаської області.

19:00, 30 грудня

Повторний вибух у Харкові.

18:59, 30 грудня

Мапа тривог на 18:59.

18:59, 30 грудня

Вибух у Харкові.

18:47, 30 грудня

Полтавська, Харківська, Сумська, Дніпропетровська області –загроза застосування балістичного озброєння.

18:46, 30 грудня

Загроза ударних дронів для Дніпропетровської області.

18:45, 30 грудня

Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза для Миколаївської та Херсонської областей.

Автор: Ірина Чеботнікова