Є загроза БпЛА і балістики: були вибухи в Харкові, червона половина України
Увечері 30 грудня росіяни розпочали "традиційну" атаку по Україні. Де зараз гучно, куди летять ракети та "Шахеди" – розкаже 24 Канал.
У п'ятницю 29 грудня була одна з наймасштабніших атак по Україні. За неї уже відповіла низка російських міст, зокрема Бєлгород і Брянськ. Та росіяни продовжили свій ракетно-дроновий терор увечері суботи 30 грудня.
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Тривога у Київській області.
Повітряна тривога в Миколаївській області.
Відбій тривоги в Черкаській області.
Повітряна тривога в Херсонській області.
Ударні БпЛА на Чернігівщині.
Повітряна тривога в Одеській області.
Повітряна тривога в Дніпропетровській області.
Повітряна тривога в Чернігівській області.
Відбій тривоги в Дніпропетровській області.
Конотоп – рух ворожих БпЛА у вашому напрямку.
Відбій тривоги в Миколаївській області.
Відбій тривоги в Херсонській області.
Ворожі БпЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини.
Вибухи в Херсоні.
Зафіксовано рух БпЛА з північно-східного напрямку. Загроза для Сумської області.
Знову вибух у Харкові.
Загроза балістики для Черкаської області.
Повторний вибух у Харкові.
Вибух у Харкові.
Полтавська, Харківська, Сумська, Дніпропетровська області –загроза застосування балістичного озброєння.
Загроза ударних дронів для Дніпропетровської області.
Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза для Миколаївської та Херсонської областей.