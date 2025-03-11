Були два вибухи на двох локаціях: у ДСНС розповіли деталі про інциденти в Івано-Франківську

В Івано-Франківську увечері 11 березня загалом пролунали два вибухи. Уже відомо про одного загиблого та кількох поранених.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву тимчасового виконувача обов'язків начальника ДСНС Івано-Франківщини Олега Кушнірука в етері телемарафону.

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Деталі про вибухи в Івано-Франківську

Кушнірук розповів, що вибухнув невстановлений предмет на вулиці Привокзальна.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що загинула одна особа й отримали травми ще троє.

У цю мить також прозвучав другий вибух по Привокзальній… По прибутті до місця було встановлено, що вибух стався у квартирі на 9 поверсі 9-поверхової будівлі невстановленого предмета з подальшим горінням. Площа горіння – 400 квадратів,

– повідомив Кушнірук близько 19:30.

За його словами, на місці цього вибуху врятували 4 людини, які були заблоковані у квартирах на 8 та 9 поверхах.

Є значні пошкодження склінь, однієї із квартир та стін на мансардному поверсі. Виникли пожежі, які уже локалізовано.

На місці продовжують працювати відповідні служби та встановлювати причини вибухів.