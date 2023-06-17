Причиною руйнування Каховської ГЕС міг стати вибух в тунелі бетонної основи греблі, – NYT

Катастрофа на Каховській ГЕС найімовірніше сталася через підрив підводного проходу. Він був такою собі "ахіллесовою п'ятою", розташованою глибоко всередині дамби. Росія знала про це слабке місце і скористалася ним.

Такий висновок зробили журналісти провідного американського видання. Там детально розповіли, що могло спричинити вибух, який став фатальним для греблі.

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Як зазначили журналісти, окупанти підірвали бетонну основу, яка перебувала під водою і брала на себе більшу частину навантаження, що чинилося на греблю. Усередині основи був технічний тунель, потрапити в нього можна з машинного залу, який перебував під контролем російської сторони.

Єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі український інженер Ігор Стрілець вважає вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху. З українським експертом згодні 2 американські інженери і фахівець із вибухових речовин.

Якщо ваша мета – знищити греблю, потрібен потужний вибух. Тунель – ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину,

– сказав інженер, що спеціалізується на питаннях безпеки гребель, Майкл Вест.

Ще одним доказом того, що причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух, інженери називають дані сейсмічних станцій і супутників. 6 червня о 2:35 і 2:54 вибух зафіксували сейсмічні станції в Україні та Румунії. Датчики американських розвідувальних супутників перед руйнуванням греблі зафіксували теплові викиди, що також вказує на вибух, зазначає New York Times.

Що відомо про руйнування Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини. На окупованому Росією лівому березі, за офіційними даними, загинули 25 осіб. Волонтери, які брали участь в евакуації, говорили, що жертв можуть бути сотні.

Раніше Україна і Росія звинувачували в руйнуванні греблі один одного. Українська сторона говорила про вибух у машинному залі, росіяни – про ракетні удари ЗСУ. OSINT-аналітики писали, що гребля могла зруйнуватися через отримані раніше пошкодження і неправильну експлуатацію росіянами.

Орієнтовна сума збитків довкіллю від підриву Каховської ГЕС перевищила 55 мільярдів гривень.