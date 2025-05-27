У Києві прогримів вибух біля будинку: невідомий кинув з вікна гранату

Ввечері 27 травня в Оболонському районі столиці пролунав вибух біля житлового будинку. Здетонувала граната.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Читайте також У Ніжині п'яний чоловік підірвав гранату у парку: його затримали

Вибух у Києві 27 травня

Вибух пролунав біля житлового будинку в Оболонському районі Києва. Інформація про це надійшла до поліції близько 19:10.

За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату. Вона здетонувала біля під'їзду. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Читайте також Витягнув чеку під час застілля: на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Києві біля будинку вибухнула граната / Фото поліції

Зараз на місці працюють вибухотехніки й слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також особу, причетну до вчинення правопорушення.

До речі, вночі 5 травня в Оболонському районі Києва стався вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна. Попередньо, здетонувала граната. 41-річного господаря госпіталізували.