На території АТП у Києві завершили рятувальні роботи: чи відома причина вибуху

Вранці на території автотранспортного підприємства у Києві пролунав вибух. Під завалами опинилися люди.

Міська влада повідомила, що інцидент трапився у Голосіївському районі столиці.

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Пошукова операція завершена

Внаслідок вибуху на території підприємства двоповерхова будівля розміром 40 на 100 метрів була частково зруйнована. Пожежа не зайнялася.

На місці події виявили двох загиблих. Під завалами могли перебувати ще люди. Тому рятувальні роботи проводилися до вечора.

Зазначалося, що вибух мав техногенне походження. Згодом з'ясувалося, що попередня інформація про вибух газу не підтвердилась, оскільки будівля газифікована не була.

Наразі спеціалісти ще працюють над встановленням причини вибуху.

Раніше у мережі з'явилися кадри наслідків вибуху на території підприємства у столиці.