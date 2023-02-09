Вибух на території заводу у Києві, є 3 жертви, 5 людей врятували: все, що відомо

Від вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва загинули 3 людини. Рятувальники розбирають руїни, щоб врятувати людей.

Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага у коментарі для 24 Каналу розповіла, що наразі продовжується рятувальна операція. Водолага перебуває біля місця інциденту.

До теми У Києві пролунав вибух на території колишнього заводу: є загиблий, людей шукають під завалами

"Наразі на місці працює 100 людей особового складу. З-під завалів врятували чотирьох людей (станом на 18:12 – 24 Канал). Одна людина загинула. Поки роботи тривають. Ми точно не знаємо, скільки людей під завалами. Працюватимемо доти, поки остаточно не впевнимось, що під руїнами більше нікого немає", — сказала речниця.



Рятувальники шукають людей під руїнами / Фото з телеграму КМВА

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Кількість жертв зросла: відомо про трьох загиблих

За інформацією Київської міської військової адміністрації, вибух пролунав о 15:45. У відомстві зазначили, що міг вибухнути газовий балон. Вже о 16:06 мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого.

Що відбувалося одразу після вибуху: дивіться відео

Мер розповів, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні. Це територія колишнього заводу площею 500 квадратних метрів. Кличко сказав, що причину вибуху з'ясовують. О 18:31 він повідомив ще про одну загиблу людину.

Дві людини загинули. Чотирьох постраждалих врятували. Зараз розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованої будівлі,

– розповів мер.

Він додав, що четверо людей, яких врятували з-під завалів, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Всім надали медичну допомогу. За інформацією мера, під руїнами досі перебувають 2 людини.

Проте речниця ДСНС зазначила, що невідомо, скільки людей можуть бути під завалами. Вона наголосила, що територія колишнього заводу не дозволяє використовувати важку інженерну техніку.

"Тут мало місця, а оскільки під завалами можуть бути живі люди, дуже легко їм нашкодити. Відтак ми робимо все вручну, все розкопуємо", – пояснила Світлана Водолага.

О 19:13 КМВА повідомила, що знайшли третього загиблого. Під завалами може перебувати ще одна людина.

"П'ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилась", – сказали в адміністрації.



Руїни на місці вибуху / Фото з телеграму КМВА



Рятувальники вручну розбирають руїни / Фото з телеграму КМВА



Масштаб вибуху / Фото з телеграму КМВА