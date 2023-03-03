У дусі "Секретних матеріалів": у Коломні так і не знайшли місця вибуху

У Московській області – у Коломні – 2 березня прогримів потужний вибух. Звук почули у всіх районах населеного пункту. А далі почалися дивні дива.

Місцеві жителі перелякалися не на жарт. Водночас рятувальники зробили фантастичну заяву: вони так і не знайшли місце вибуху. Їхню заяву підхопили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Цікаво, що ще вчора російські пропагандистські ЗМІ влаштовували істерику через безпілотник. Він начебто вибухнув, перебуваючи у повітрі. Уламки шукали-шукали, але не знайшли.

Тим часом влада заявляла про якийсь загадковий "надзвук" від літака. Можливо, це був Ан-50 – новий герой російських та білоруських пропагандистів.

Станом на 3 березня оголосили: місце вибуху так і не знайшли.

Місцеві – панікували

Росіяни у паніці почали ділитися деталями вибуху. Вони стверджували: бахнуло так потужно, що затремтіли вікна. Згодом опублікували кадри пожеж. Палало потужно. Водночас російська влада почала брехати, що це – нібито жарево від якихось теплиць.

Цікаво, що саме у Коломні розташоване Конструкторське бюро машинобудування. У мережі розповіли, що там виробляють "Іскандери".