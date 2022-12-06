Сховище стратегічного держрезерву: що відомо про комбінат "Слава" в Брянську, де була "бавовна"

У ніч проти 6 грудня "бавовну" підвезли і до Брянська. Відомо про вибухи на сховищі стратегічного держрезерву "Слава", що за менш як 100 кілометрів від України.

Досить неспокійним для росіян стало 6 грудня. Перед тим ми розповідали про пожежу на Курському аеродромі, яка спалахнула зранку. Тепер же стало відомо про "бавовну" у Брянську.

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Окупанти могли залишитися без палива

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у ніч проти 6 грудня відбулася чергова атака безпілотників. Буцімто двома дронами атакували комбінат "Слава". У Росії переконані, що ціль удару – резервуари, в яких зберігається дизельне паливо.

Окупанти переконують, що дрони впали та вибухнули за якихось 5 метрів від резервуарів з дизпаливом. Оскільки 5-тонні місткості були порожніми, то буцімто минулося без сильної пожежі. Але відео, поширені в мережі, свідчать про протилежне.

Що таке комбінат "Слава"

У реєстрах вказано, що це федеральне державне казенне підприємство комбінат "Слава", яке належить до росрезерву. Розташоване воно у Брянській області, Суразькому районі, селі Кулаги.

За наявною інформацією, там зберігається стратегічний державний резерв палива міністерства оборони Росії. Контролює його головне управління МНС Росії у Брянській області.

Зауважимо, що росрезерв займається формуванням, зберіганням і обслуговуванням запасів так званого державного матеріального резерву. Якщо простими словами, то мовиться про запаси, які накопичують на випадок війни або ж надзвичайної ситуації.

Сам росрезерв, так би мовити, – молодша сестра міністерства оборони країни. Але ще загадковіша. Адже у відкритому доступі ви не знайдете інформації про те, чого та скільки уже вдалося накопичити. Відповідні дані належать до державної таємниці.

Відомо, що на території комбінату розташовані 48 резервуарів місткістю 5 та 2 тисячі кубічних метрів. Напередодні по ньому вже здійснювали атаку. Тоді вдалося знищити 3 сховища, в яких містилося 15 тисяч тонн авіаційного гасу.

Як зазначає Антон Геращенко, цієї ночі вдалося позбавити ворога ще 10 – 15 тисяч тонн палива, яке мала б використати російська армія. Принаймні про це свідчать дані, які ширяться місцевими телеграм-каналами.

Те, що там зберігають паливо для військових доводять дані про вибухи, які пролунали ще наприкінці квітня. Тоді росіяни також повідомляли про атаку дронами. Під час того інциденту військову частину 55443 вдалося позбавити резервуарів з 2 та 5 тисячами тонн дизпалива.

Нагадаємо, що вибухи на території комбінату лунали також 30 листопада. Тоді роспропаганда також розповідала про буцімто атаку дронами.

Що відомо про вибухи у Брянську 6 грудні