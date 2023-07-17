Слабший, ніж очікувалось: чому Кримський міст так легко піддається руйнуванням

Росія – це країна-амбасадор брехні, корупції й розкрадання. Від СРСР росіяни успадкували багато ракет, якими тепер тероризують українські міста, а от Кримський міст побудували за часів диктатора Владіміра Путіна.

На щастя, незаконно побудований міст виявився набагато крихкішим, ніж вважали аналітики. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Якість не радянська

Мости – живучі конструкції, їх будують на століття. Радянські мости, наприклад, Антонівський, треба було довбати й довбати. Полотно мосту, як швейцарський сир – по дірочках зруйнували. Водночас при невеликому впливі на Кримський міст, полотна зриваються.

Я впевнений, що там грошей нагребли чимало. Кримський міст будували не під час радянського союзу, де людей розстрілювали чи засилали за розкрадання майна. Це Росія, де все на розслабоні,

– сказав військовий експерт.

До першого інциденту на Кримському мосту, який стався у жовтні 2022 року, аналітики й експерти говорили, що це міст стратегічного значення й пошкодити його складно. Зараз він розсипається як конструктор.

Теоретично, міст – це така штука, що на століття. Однак у випадку Кримського мосту складно сказати, бо скільки там махлювали, робили тям-ляп, крали гроші й можливо використовували гірші матеріали,

– зазначив Левін.

Міст у Криму крихкий, його можна руйнувати. І це Україна ще не застосовувала далекобійні ракети Storm Shadow. Якісь невеликі події й він вже починає розвалюватися.

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Кримський міст "надійно" захищений – міф росіян

Окупаційна влада українського Криму постійного говорять, що буцімто півострів "захищений" й туристи з Росії можуть спокійно їхати на відпочинок. Однак "бавовна" вже вдруге завітала на Кримський міст.

Все пробивається, все пролітає. Ви ніколи не зможете повністю закрити. Заяви про те, що все під замком, все закрито, не одна муха не пролетить – це все пропагандистські заяви,

– додав офіцер армії оборони Ізраїлю.

Навіть, якщо взяти розвинену державу, наприклад, країну НАТО з найпередовішими системами протиповітряної оборони, то вона не буде на 100% захищена – це фізично неможливо.

З 10 засобів 9 зупинили, а один досягнув ціль. Заяви росіян про нібито "надійний" захист – завжди пропагандистські й не мають нічого спільного з реальним військовим становищем.

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