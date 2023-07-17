Видно густий дим: у мережі показали перші хвилини після свіжої "бавовни" на Кримському мосту
На Кримському мосту 17 липня пролунали гучні вибухи. У мережі вже показали перші хвилини після нової потужної "бавовни".
Загарбники вже підтвердили пошкодження дорожнього полотна на мосту. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Перші хвилини після "бавовни" на Кримському мосту
У мережі оприлюднили перші кадри після звуку вибуху у районі Кримського мосту. Так, у районі однієї з опор видно густий дим.
Що відбувалося після перших хвилин вибуху на Кримському мосту: дивіться відео
Згодом окупанти підтвердили пошкодження дорожнього полотна. Також росіяни призупинили рух потягів і поромів.
Гауляйтер Севастополя Развожаєв запевняє кримчан у запасі бензину та продуктів: "Дефіциту не буде, тому запасатися паливом не треба".
А так званий міністр курортів Криму також постарався заспокоїти всіх і закликав туристів по можливості залишатися в готелях.
Що відбувається на Кримському мосту: останні новини
- У Криму вже заявили про наявність запасів паливно-мастильних матеріалів, продовольчих і промислових товарів. Водночас губернатор Краснодарського краю оголосив про створення оперативного штабу для допомоги тим, хто застряг у заторі.
- У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту вже утворився багатокілометровий затор.
- На трасі А-290 в районі Тамані – затор завдовжки кілька кілометрів.
- Також утруднено також рух у зворотному напрямку, від Кримського мосту у бік Темрюка. На під'їзді до мосту в районі Керчі рух вільний.
- До речі, пропагандисти вже заявили "ракетний удар" по Кримському мосту, внаслідок якого впала одна з опор. Унаслідок цього пошкоджено автомобільну частину, а залізнична буцімто не постраждала.
- Очевидці повідомляли, що в районі мосту о 3-й ночі були чутні гучні вибухи. Зараз на в'їзді на міст поліцейські інструктують людей про те, як їм бути в ситуації, що склалася. Водіїв на мосту розвернули та відправили на "безпечну відстань". Адже, ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт.
- Аксьонов навіть попросив людей "утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони".
- У мережі вже показали наслідки "бавовни" на Кримському мосту.