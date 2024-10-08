Операцію готували понад пів року: в СБУ розповіли деталі першого підриву Кримського мосту

Операцію з першого підриву Кримського мосту готували понад пів року. Працювати над нею почали у березні 2022 року, а голова спецслужби Василь Малюк особисто розробляв план та керував операцією.

Про це в етері телемарафону розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. Він наголосив, що переправа, якою ворог перекидав боєприпаси, військову техніку та особовий склад є законною військовою ціллю, передає 24 Канал.

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Як СБУ уразила Кримський міст у 2022 році

СБУ за час повномасштабного вторгнення уразила Кримський міст двічі – 8 жовтня 2022 року та у липні 2023 року. Обидві операції були унікальними за своїм задумом, й обидві досягли успіху.

Обидва підриви, які здійснила СБУ, без перебільшення, змінили хід війни, тому що ця операція довела, що "недоторканний" і "найбільш охоронюваний об'єкт у світі", а саме так Кримський міст у світі позиціювала російська пропаганда, це просто міф,

– підкреслили в СБУ.

Дехтяренко наголосив, що під час цих операцій Україна не просто перерізала логістичний коридор для постачання зброї на фронт, а й зруйнували міф про надзвичайну захищеність незаконно збудованої переправи. До ударів СБУ через Кримський міст перевозили війська та бойову техніку на південний фронт України, а тому – це абсолютно законна ціль для нашої держави, як з погляду міжнародного права, так і зважаючи на закони та звичаї ведення війни.

Першу операцію з підриву Кримського мосту втілили 8 жовтня 2022 року. Готували її понад 6 місяців – з березня до жовтня. Голова СБУ Василь Малюк брав безпосередню участь у плануванні операції та керував її проведенням.

Василь Малюк разом з іншими учасниками, які втілювали задум, продумували усі деталі підриву. Цікаво, що дату удару обирали не випадково.

Це був удар і по об'єкту, який забезпечує військові потреби ворога, і по самолюбству Путіна,

– додав Дехтяренко.

У СБУ нагадали, що вперше підірвати Кримський міст вдалося за допомогою вантажівки з вибухівкою, яка була закамуфльована під рулони з плівкою. Вага вибухівки сягала 21 тонни у тротиловому еквіваленті. Щоб вибухівка спрацювала, використовували складну і потрійну систему детонації.

Нині ворог посилює захист Кримського мосту, але Дехтяренко наголосив – СБУ також не стоїть на місці, технології постійно змінюються, а розробки – вдосконалюються.