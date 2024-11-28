У Кропивницькому прогримів вибух

Зранку 28 листопада Україна опинилася під атакою "Калібрів". Частина ракет полетіла у Кіровоградську область.

Суспільне повідомило про вибух, що чули у Кропивницькому, пише 24 Канал. Повітряна тривога триває в усій Україні.

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В Кропивницькому пролунав вибух

В Кіровоградській області тривога триває ще з вечора 27 листопада. Зранку 28 листопада стало відомо, що в Кропивницькому гучно. Там пролунав вибух.

Зокрема, про звук вибух стало відомо о 5:38.

"У Кропивницькому чути звук вибуху, – повідомили журналісти.

Зазначимо, що о 5:31 в Повітряних силах повідомили, що група ракет рухається на Кіровоградщину. Через майже 10 хвилин там повідомили про ракети курсом на Кропивницький.

"Ракети на Кіровоградщині тримають курс на північ", – вказали в ПС о 5:37.

Нагадаємо, що Одеська область стала ще одним з епіцентрів атаки крилатими ракетами "Калібр" під ранок 28 листопада. Там пролунали вибухи.