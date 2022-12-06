Майже 100 кілометрів до кордону: де розташовується аеродром у Курську, куди підвезли "бавовну"

Для мешканців Курська ранок став неспокійним. До місцевого аеродрому підвезли "бавовну". Внаслідок цього спалахнув нафтонакопичувач. Розповідаємо, де розташований об'єкт.

Російські військові продовжують використовувати свої аеродроми для атак по Україні. Згодом, дивним чином, там лунають вибухи. Як-от, наприклад, у "Енгельсі" та "Дягілєво". Цього разу 24 канал розповість, де розташований аеродром у Курську, на якому спалахнула масштабна пожежа.

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Де розташований аеродром у Курську

Почнімо з того, де сталася "бавовна", а потім нагадаємо про її наслідки. Отже, вибухи пролунали на аеродромі "Курськ-Східний". Він розташований за 7 кілометрів від центру міста.

Що стосується відстані між летовищем та Україною, то вона складає якихось скромних 100 кілометрів по повітрю або ж 128 – автомобільним шляхом.

Де розташований аеродром у Курську: дивіться на карті

Важливий момент! Цей аеродром ось уже понад 9 місяців не є цивільним. Як зазначають у місцевих телеграм-каналах, він змінив своє призначення. Від початку повномасштабного вторгнення цивільні борти він не приймає, а лише військові.

Що стосується можливостей аеродрому, то він розрахований на прийом літаків Іл-76, Ту-154, а також легших повітряних суден. Крім того, його можуть використовувати як посадковий майданчик усі типи гелікоптерів.

Що сталося на аеродромі у Курську

Росіяни продовжують скаржитися на буцімто атаки дронів. Як переконує губернатор Курської області Роман Старовойт, саме безпілотник вдарив по аеродрому.

Що б там не сталося, спочатку пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. Вогонь охопив нафтонакопичувач. Невдовзі надійшла інформація про те, що горять відразу два резервуари з паливом. Зауважимо, що полум'я настільки потужне, що його бачили мешканці міста з усіх його куточків.

На аеродромі уже працюють пожежники. Вони упродовж кількох годин намагаються приборкати полум'я. Станом на 09:40 туди навіть відправили три пожежні потяги Московської залізниці. Кожен із них оснащений двома цистернами по 120 тонн води. Також для ліквідації вогню підвезли понад 5 тонн піноутворювача.

Цікаве спостереження. Місцеві мешканці не повідомляли про характерний для безпілотників гул. Тож достеменно невідомо, що саме стало причиною вибуху. Не виключено, що росіяни продовжують курити там, де це робити категорично заборонено.

Напередодні 5 грудня вибухи пролунали на ще двох аеродромах Росії – "Енгельс-2" та "Дягілєво". За наявною інформацією, на першому пошкоджень зазнали кілька бортів стратегічної авіації ворога. А от на другому вибухнув бензовоз. Відомо про жертв і поранених.