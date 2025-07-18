У Лос-Анджелесі пролунав вибух: є загиблі серед правоохоронців

У п'ятницю, 18 липня, у Лос-Анджелесі стався вибух у навчальному центрі. Внаслідок нього загинули люди.

Розслідування причин інциденту триває. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що вибухнуло у Каліфорнії?

На тренувальному об'єкті Департаменту шерифа близько 07:30 ранку за місцевим часом 18 липня у Лос-Анджелесі стався вибух. Серед загиблих щонайменше троє людей.

Шериф Роберт Луна підтвердив трагедію, але подробиці поки не розкриває. Район вибуху вже визнаний безпечним для слідчих.

На жаль, це найбільша втрата життів для нашого департаменту шерифа округу Лос-Анджелес з 1857 року,

– сказав шериф.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що вибух міг статися під час переміщення вибухівки саперами, проте Луна не підтвердив припущення. Імена загиблих не оприлюднені, але шериф зазначив, що всі вони були досвідченими працівниками.

Роберт Луна наголосив, що визначення причин вибуху може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, однак пообіцяв повне розслідування. Водночас Генеральна прокурорка США Пем Бонді підтвердила інформацію про інцидент та загиблих.

Обставини трагедії з'ясовують. За даними влади, на місце направлено слідчих та вибухотехніків. Інцидент та його наслідки сколихнули суспільство, тому він став об'єктом федерального розслідування.

Нагадаємо, у Лексінгтоні озброєний чоловік відкрив вогонь у церкві, вбивши двох жінок, а також поранив поліцейського поблизу аеропорту. Нападника ліквідували правоохоронці.