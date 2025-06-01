У мережі повідомили про вибух у центрі Львова: що кажуть у поліції

Увечері 24 червня телеграм-канали Львова поширили інформацію про вибух у центрі міста. Зазначалося, що туди нібито прибули відповідні служби.

У мережі писали, що вибух стався на вулиці Ігоря Білозіра, передає 24 Канал.

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Що кажуть у поліції

У коментарі 24 Каналу у поліції Львівщини заявили, що нічого надзвичайного не сталося. Чоловік їхав на несправному електровелосипеді, який видавав звуки, схожі на вибухи. Постраждалих немає.

Відео з місця події у Львові, яке публікують у мережі

Нагадаємо, що 15 червня у Львові на Левандівці стався вибух. Про це писали місцеві телеграм-канали. У коментарі 24 Каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що вибухнув електричний кабель, постраждалих немає. Частина Левандівки лишилася без світла.

До слова, в Одесі місцеві телеграм-канали повідомили про напад з ножем у тролейбусі №3. Нападник погрожував пасажирам, один з яких отримав поріз на руці, після чого нападник зник у невідомому напрямку. Поліція не отримувала повідомлень про інцидент, сказала у коментарі 24 Каналу Любов Гордієвська.