У Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ

В окупованому Маріуполі на Донеччині підірвали авто зі співробітником російського ФСБ. Наразі він перебуває у реанімації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду.

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Що відомо про підрив співробітника ФСБ в Маріуполі

Сьогодні, 28 лютого, близько 01:00 в Приморському районі Маріуполя підірвали авто зі співробітником ФСБ.

Після цього російське ФСБ посилило тиск та проводить комплексні пошукові заходи,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляє рух опору "Маріуполь. Спротив", постраждалий співробітник ФСБ перебуває в реанімації і, за їх словами, "не має вижити".

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Водночас про деталі операції партизани обіцяють повідомити згодом, коли цьому буде сприяти безпекова ситуація. Крім того, в русі опору зазначили, що їх люди уже перебувають в безпечному місці, а все, що зможе знайти російське ФСБ – повітря.

Нагадаємо, що за інформацією руху опору "Атеш", росіяни змушують українців безплатно будувати нову залізничну гілку для армії на Донеччині, яка сполучатиме Ростов та окупований Маріуполь. Такий вид покарання застосовується до громадян із "неправильними", на думку окупантів, поглядами.