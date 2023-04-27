В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух: загинув колаборант

Під ранок сьогодні, 27 квітня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області пролунав вибух. Попередньо, внаслідок інциденту постраждав зрадник.

Про "бавовну" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. До місця події виїхали швидкі та поліція, очевидці чули автоматні черги. 24 Канал розповідає все, що відомо станом на зараз.

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Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно в самому центрі міста. Що цього разу вибухає в окупантів, з'ясовуємо,

– повідомив Федоров.

Спрацював саморобний пристрій

РосЗМІ пишуть, що вибух стався поблизу багатоквартирного будинку. Мовляв, спрацював саморобний вибуховий пристрій, постраждала одна людина.

Окупаційна адміністрація міста теж повідомила, що спрацював саморобний вибуховий пристрій і одного постраждалого.

"Обставини події з'ясовуються. На місці працюють оперативні служби", — заявили колаборанти.

Внаслідок "бавовни" постраждав колаборант

Згодом місцеве агентство "РІА Мелітополь" доповнило, що вибух пролунав приблизно о 5:15 біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку. Мешканці Мелітополя писали про вибух у районі будинку 67 на вулиці Героїв України. Туди поїхав кортеж швидких, поліції та пожежники.

Що відбувається на місці вибуху: відео

Зрадника, ймовірно, підірвали

Згодом агенство повідомило, що біля під'їзду 67 будинки на вулиці Героїв Україн, ймовірно, підірвали так званого начальника Приазовського відділення поліції – Міщенка Олександра.

Колаборанта госпіталізували, втім врятувати його не змогли: 42-річний Міщенко помер у лікарні.

До слова, Іван Федоров в ефірі телемарафону теж уточнив, що внаслідок вибуху найімовірніше постраждав колаборант.

За попередніми даними лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога. Шлях кожного колаборанта передбачуваний: вчора зрада, сьогодні паніка, завтра розправа,

– наголосив міський голова.

Що відомо про колаборанта

Пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що "Олександр перейшов на бік Росії після "звільнення" Мелітополя, активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції Росії".

Міщенко, ймовірно, загинув сьогодні внаслідок вибуху у Мелітополі / Фото з соцмереж

Тобто, зрадник активно працював на Росію. Його ймовірна випадкова загибель – стане великою втратою для терористів.