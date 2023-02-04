Впустив "пелюстку" на зупинці: деталі вибуху з підлітками в Ізюмі

Ввечері 3 лютого в Ізюмі підліток впустив на землю фрагмент протипіхотної міни. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро людей.

Семеро дітей отримали осколкові поранення, в однієї дівчинки – гостра реакція на стрес. Слідчі вже задокументували черговий злочин Росії.

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Що відомо про вибух в Ізюмі

Повідомлення про те, що на автомобільній зупинці в Ізюмі підлітки отримали тілесні ушкодження в результаті вибуху невідомого пристрою надійшло до поліції близько 20 години 3 лютого. На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що 16-річний мешканець міста Ізюм приніс на зупинку предмет, який ззовні схожий на міну "Лепесток". Він розказав, що пристрій знайшов на початку січня в селі Сулигівка Ізюмського району. Через необережне поводження підліток впустив знахідку, яка при падінні здетонувала та вибухнула,

– зазначили в поліції.

Вибух стався на зупинці в Ізюмі / Фото поліції Харківської області

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У якому стані постраждалі

Четверо хлопців та троє дівчат віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Ще одній дівчинці медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усіх постраждалих ушпиталили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Поліція закликає батьків максимально посилити контроль за дітьми. "Контролюйте, де і з ким ваша дитина буває та чим займається. Також нагадуємо, – не наближайтеся до незнайомих та вибухонебезпечних предметів. Пересувайтеся у звільнених населених пунктах тільки асфальтованими й перевіреними доріжками. У разі виявлення невідомих предметів одразу телефонуйте за номером 101 або 102", – зазначили правоохоронці.