У Коблево здетонувала міна біля узбережжя: чи є постраждалі
- 16 липня біля узбережжя Коблева в Миколаївській області вибухнула морська міна, постраждалих немає.
- Причиною детонації, за попередньою інформацією, стала дика тварина.
Уранці 16 липня біля узбережжя Коблева в Миколаївській області вибухнула морська міна. Унаслідок інциденту постраждалих людей немає.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Читайте також: З'явилося відео моменту вибуху міни в Затоці
Що відомо про вибух міни в Коблево?
Віталій Кім повідомив, що від екстрених служб надійшла інформація про детонацію міни на узбережжі Коблева в Миколаївській області, що сталася зранку 16 липня.
Спочатку очільник ОВА розповів про одного постраждалого внаслідок інциденту, але потім з'ясувалося, що поранення не пов'язані з вибухом.
Унаслідок детонації вибухового предмета постраждалих людей немає. Чоловік отримав поранення не пов'язані з цим вибухом,
– зазначив Кім.
За попередньою інформацією, причиною детонації на узбережжі стала дика тварина.
Нагадаємо, що місяць тому, в червні, на міні підірвалися двоє чоловіків у Затоці Одеської області. Правоохоронці підтвердили місцевому виданню, що люди загинули внаслідок вибуху. Подія сталася 7 червня вдень у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади.