У центрі Москви вибухнуло авто: там нібито перебували 80-річний ветеран КДБ із донькою
- 2 липня в центрі Москви вибухнуло легкове авто, в якому нібито перебували 80-річний ветеран КДБ та його дочка.
- Вони вибралися з транспорту й вижили; інцидент стався у Старопименівському провулку.
Удень середи, 2 липня, у центрі Москви вибухнув легковий автомобіль. У ньому нібито перебували 80-річний ветеран КДБ зі своєю дочкою.
Вони вибралися з транспорту й вижили. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про інцидент
Зі слів очевидців, інцидент стався у Старопименівському провулку – було кілька вибухів, згоріло щонайменше 2 автомобілі.
У центрі Москви горів автомобіль: дивіться відео
У одному із них перебували 80-річний ветеран КДБ СРСР і його донька, власниця транспорту. У минулому вона нібито служила в російських спецслужбах.
Пожежники погасили загоряння: дивіться відео
Нагадаємо, 30 червня через вибух дизельного котла у Москві розпочалася пожежа в готелі "Перово Плаза". Загоряння площею 15 квадратних метрів ліквідували, обійшлося без постраждалих.
Окрім того, у Росії знову вирують лісові пожежі – найбільше від них потерпає Забайкалля.