Удень середи, 2 липня, у центрі Москви вибухнув легковий автомобіль. У ньому нібито перебували 80-річний ветеран КДБ зі своєю дочкою.

Вони вибралися з транспорту й вижили. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Зі слів очевидців, інцидент стався у Старопименівському провулку – було кілька вибухів, згоріло щонайменше 2 автомобілі.

У центрі Москви горів автомобіль: дивіться відео

У одному із них перебували 80-річний ветеран КДБ СРСР і його донька, власниця транспорту. У минулому вона нібито служила в російських спецслужбах.

Пожежники погасили загоряння: дивіться відео

Нагадаємо, 30 червня через вибух дизельного котла у Москві розпочалася пожежа в готелі "Перово Плаза". Загоряння площею 15 квадратних метрів ліквідували, обійшлося без постраждалих.

Окрім того, у Росії знову вирують лісові пожежі – найбільше від них потерпає Забайкалля.