У Москві підірвали генерала Кіріллова – начальника військ радіаційного та хімічного захисту

З'явилась інформація про резонансний вибух у російській столиці. Припускали, що там міг загинути високопоставлений військовослужбовець.

У Росії загинув генерал-лейтенант Ігор Кіріллов. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про ліквідацію генерал-лейтенанта

Генерал-лейтенант РХБЗ ЗС РФ Ігор Кірілдов загинув внаслідок вибуху на Рязанському проспекті. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії Росії.

Хто такий Ігор Кіріллов

Російський воєначальник, генерал-лейтенант. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії. Кандидат воєнних наук. Герой Праці Росії.



Він проводив брифінги міноборони Росії, на яких розповідав про підготовку терактів на території країни-агресорки.

Вибух у Москві прогримів 17 грудня. Внаслідок нього загинуло двоє людей. Серед них і російський топ-генерал. відповідно до однієї із версій, вибухівку примотали до самоката біля входу у під'їзд. Вибуховий пристрій підірвали дистанційно.

Проте існує також й інша версія. Зокрема, що вибухівку заклали безпосередньо у під'їзді.

16 грудня стало відомо, що правоохоронці СБУ заочно повідомили про підозру у воєнному злочині російському генералу Ігорю Кіріллову. Він наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

За наказом цього генерала ворог 4 800 разів використовував хімічні боєприпаси. Мовиться тільки про зафіксовані випадки від початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни використовують на полі бою боєприпаси з отруйними речовинами. Вони скидають їх з FPV-дронів. При дії гранати з хімічним зарядом отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. У такий спосіб ворожі війська змушують українських військових виходити з окопів під прямий вогонь.

Під час слідства зʼясували, що в більшості випадків росіяни застосовують небезпечні хімічні речовини на найгарячіших напрямках бойових дій, де намагаються приховати застосування хімзасобів за щільним артвогнем.

Під час повномасштабного вторгнення понад 2 тисячі українських військових отримали хімічні отруєння різного ступеня у ході бойових дій.