Мають право: у Мінкульті відреагували на бронювання українськими брендами місць у Криму
Українські бренди після епічних "хлопків" у Криму почали "бронювати" для себе класні місця на півострові. У Мінкульті вже відреагували.
Про бажання розташуватися у замку, зокрема, заявили MEGOGO, Nova Poshta, Kyivstar, lifecell, АТБ та Укрпошта. До речі, 24 канал теж обрав собі нове "ластівчине" місце для редакції.
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У Мінкульті пояснили, чи можна бронювати місця у Ластівчиному гнізді
У Міністерство культури та інформаційної політики відреагували на численні меми, які поширили українці, й розповіли, чи це взагалі буде законно.
У дописі апелювали до статті 24 закону "Про охорону культурної спадщини". Там мовиться, що без дозволу органів охорони культурної спадщини заборонено так взаємодіяти з пам'яткою:
- змінювати її призначення;
- робити написи або позначки на ній, на її території або в охоронній зоні.
Не дивлячись на те, що наша перемога ще попереду, АТБ-Маркет на першому поверсі та поштомат Нової пошти цілком мають право розташовуватись на березі Чорного моря. Головне – отримати дозвіл,
– мовиться у повідомленні.
"Хлопки" у Криму: головне
Вибухи на території тимчасово окупованого Криму пролунали 9 серпня. Цього разу свою порцію "бавовни" отримав аеродром загарбників, розташований в українських Саках. Від цього у росіян запалало в прямому та переносному сенсі. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Південь особливо прекрасний у серпні.
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