На російському НПЗ в Усінську прогримів вибух: окупанти скаржаться на сильну пожежу

На ще одному російському НПЗ прогримів потужний вибух. Цього разу було гучно в місті Усінськ. Загарбники скаржаться на сильну пожежу.

Про це повідомили російські пропагандисти. Також у мережі вже показали кадри пожежі на ворожому заводі, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух на НПЗ в Усінську

Пожежа спалахнула на НПЗ Транснафти в Усінську, що в республіці Комі. За даними росЗМІ, усіх працівників нібито евакуювали.

Що стало причиною вибуху, поки що невідомо. Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно сильну пожежу. У небо здійнявся величезний стовп густого диму.

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Горить російський НПЗ в Усинську: дивіться відео

До речі, напередодні на російському оборонному заводі "Авангард", яке виготовляє зброю, також пролунав вибух. Загинули троє осіб.

Окупанти заявили, що вибух нібито стався, коли працівники демонтували трубопровід за допомогою безвогневого різання.