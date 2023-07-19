В центрі одного з найбільших міст ПАР стався підземний вибух: у мережі показали наслідки

У ПАР в центрі Йоганнесбурга пролунав потужний підземний вибух. Частково зруйновано дорогу у діловому кварталі.

У середу 19 липня у центрі Йоганнесбурга пролунав потужний вибух. На місці працюють рятувальні служби.

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Подробиці інциденту

Вибух стався близько 17 години вечора за місцевим часом. Проїжджа частина провалилася, також пошкоджені кілька автомобілів.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждали щонайменше 10 осіб. Повідомлень про загиблих поки що не надходило. Місцева влада вважає, що вибух стався через підземний газопровід, але розслідування ще триває. Екстрені служби радять населенню поки що уникати цього місця.

Свідки бачили, як перед вибухом над асфальтом з'явився білий пар. Наразі на вулиці стоїть запах газу.

Наслідки вибуху в ПАР: дивіться відео

У червні витік газу неподалік Йоганнесбурга вбив 16 людей

Місяць тому трагічна подія трапилась в неофіційному поселенні Анджело неподалік району Боксбург, на схід від Йоганнесбурга. На початку червня до екстрених служб ПАР надійшов дзвінок про вибух газу, але після прибуття вони виявили, що це був "витік газу з балона". Тоді загинули 16 людей.

За попередньою інформацією, газ використовувався "в рамках незаконного видобутку корисних копалин".