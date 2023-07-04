Наймолодшим – 1 рік та 10 місяців: зросла кількість поранених дітей у Первомайському

На жаль, зросла кількість постраждалих у результаті атаки російських окупантів на Первомайськ, що на Харківщині. В МВС та Харківській прокуратурі поділилися подробицями чергової агресії Росії проти України.

Кількість поранених дітей зросла до 10. Найменшій дитині лише 10 місяців. Ще одній – 1 рік Наразі відомо про 31 постраждалого.

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Серед дітей є тяжкопоранені

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта заявив, що одна дитина отримала тяжкі поранення. Постраждала жінка також виявилася тяжкопораненою.

Що відомо про атаку росіян на Первомайський

Через вибух було пошкоджено 9-поверхову житлову будівлю. Також зайнялися припарковані поряд з будівлею автівки. В ДСНС уточнили, що росіяни вчинили теракт у 6-му мікрорайоні Первомайського Лозівського району.

Андрій Єрмак припустив, що росіяни вдарили по місту фугасним снарядом. Голова ОП також заявив, що серед поранених дітей є двоє немовлят. Харківська обласна прокуратура написала про можливе застосування окупантами ракети "Іскандер". Вибух пролунав близько 13:30.

Жахливі наслідки російської агресії у Первомайську / Фото МВС України



Росіяни продовжують терор мирних українців