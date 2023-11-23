"Хлопок", яскраве сяйво, а потім – темрява: у Підмосков'ї спалахнула підстанція
Щось незбагненне відбувається у Росії. Так, під Москвою мешканці почули традиційний "хлопок", після чого з десяток населених пунктів залишився без світла.
Про це розповіли місцеві телеграм-канали. У них повідомляють, що у небі у підмосковному Литкарино побачили заграву. Згодом у низці населених пунктів зникло світло.
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Репетиція блекауту
За наявною інформацією, сталося це близько першої години ночі. Кажуть, що з невідомих причин спалахнула місцева підстанція. Мешканці не пишуть у чатах, що був вибух. Водночас розповідають про "хлопок", який супроводжувався яскравою загравою. Після цього частина міста залишилася без світла. Також є інформація про відсутність електроенергії у понад 10 населених пунктах поблизу.
Вибух на підстанції у Литкарино: дивіться відео
У Литкарино зникло світло після вибуху на підстанції: дивіться відеоДля розуміння! Литкарино – місто у Московській області. Воно розташоване на лівому березі річки Москви (вантажний порт), за 6 кілометрів на південний схід від Москви та за 10 кілометрів на південь від міста Люберці.
Кількома днями раніше Росією гуляла "бавовна"
- Відомо, що ввечері 20 листопада у низці регіонів Росії пролунали вибухи. Тоді повідомляли, що буцімто збивають безпілотники.
- Так, ввечері того дня вибухи чули в Орловській області. Доповідали, що буцімто змогли знищити невідомий безпілотник. Відповідну інформацію озвучив губернатор Андрєй Кличков.
- Цікаво, що місцеві мешканці бідкалися на ситуацію у пабліках. Вони заявляли, що у Шабликінському районі чули кілька вибухів.
- Згодом губернатор заспокоїв. Мовляв, знищили дрон літакового типу. І що зробити це вдалося над Шабликінським районом Орловської області.
Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем,
– каже Кличков.
- Пізніше міністерство оборони Росії також відзвітувало. Казали, що буцімто сили ППО збили БпЛА над Курською областю. Повідомлення про це російські ЗМІ почали тиражувати після півночі 21 листопада.