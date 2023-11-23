"Хлопок", яскраве сяйво, а потім – темрява: у Підмосков'ї спалахнула підстанція

Щось незбагненне відбувається у Росії. Так, під Москвою мешканці почули традиційний "хлопок", після чого з десяток населених пунктів залишився без світла.

Про це розповіли місцеві телеграм-канали. У них повідомляють, що у небі у підмосковному Литкарино побачили заграву. Згодом у низці населених пунктів зникло світло.

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Репетиція блекауту

За наявною інформацією, сталося це близько першої години ночі. Кажуть, що з невідомих причин спалахнула місцева підстанція. Мешканці не пишуть у чатах, що був вибух. Водночас розповідають про "хлопок", який супроводжувався яскравою загравою. Після цього частина міста залишилася без світла. Також є інформація про відсутність електроенергії у понад 10 населених пунктах поблизу.

Вибух на підстанції у Литкарино: дивіться відео

У Литкарино зникло світло після вибуху на підстанції: дивіться відео

Кількома днями раніше Росією гуляла "бавовна"

Відомо, що ввечері 20 листопада у низці регіонів Росії пролунали вибухи. Тоді повідомляли, що буцімто збивають безпілотники.

Так, ввечері того дня вибухи чули в Орловській області. Доповідали, що буцімто змогли знищити невідомий безпілотник. Відповідну інформацію озвучив губернатор Андрєй Кличков.

Відповідну інформацію озвучив губернатор Андрєй Кличков. Цікаво, що місцеві мешканці бідкалися на ситуацію у пабліках. Вони заявляли, що у Шабликінському районі чули кілька вибухів.

Згодом губернатор заспокоїв. Мовляв, знищили дрон літакового типу. І що зробити це вдалося над Шабликінським районом Орловської області.

Литкарино – місто у Московській області. Воно розташоване на лівому березі річки Москви (вантажний порт), за 6 кілометрів на південний схід від Москви та за 10 кілометрів на південь від міста Люберці.

Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем,

– каже Кличков.