У Ташкенті майже ніч масштабно горів склад після вибуху: понад 150 поранених, є жертви

У Ташкенті, що є столицею Узбекистану, вночі проти 28 вересня пролунав потужний вибух на складі. Після нього спалахнула пожежа, яку гасили 16 бригад рятувальників.

Вибух був наскільки потужним, що у будинках неподалік вибило вікна, подекуди – впала стеля. Є багато поранених та загибла людина, пише 24 Канал.

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Що трапилось в Ташкенті

Орієнтовно о 3 ночі проти 28 вересня у в Сергелійському районі міста пролунав потужний вибух. За даними МНС Узбекистану, інцидент трапився на одному зі складських приміщень, розташованому в мікрорайоні Будівельники", внаслідок удару блискавки.

Ба більше узбецькі рятувальники запевнили, що інформація про нібито вибухи та пожежу внаслідок авіакатастрофи – неправдива. Згодом у службі уточнили, що:

о 02:48 28 вересня на місце події прибули 16 бригад пожежно-рятувальної служби, які гасили пожежу;

пожежа виникла на складі ТОВ "Інтер Логістик";

орієнтовно о 5 годині ранку пожежу ліквідували.

Вибух у Ташкенті пролунав вночі 28 вересня: дивіться відео

Наслідки вибуху в будинках поруч: дивіться відео

Як вдень гасили наслідки пожежі в Ташкенті: дивіться відео

Який вигляд має місце інциденту після вибуху: дивіться відео

Є багато поранених та жертва

Міністерство охорони здоров'я Узбекистану заявило, що поранених доправили до Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги. Їхню кількість у МОЗ не повідомили, проте запевнили, що наразі серйозних травм у людей немає. Вже посеред дня у міністерстві уточнили інформацію, що:

загальна кількість постраждалих внаслідок інциденту – 163 особи;

з них 24 – госпіталізовані в Республіканський науковий центр екстреної медичної допомоги, його філію в Ташкентській області, Ташкентську міську лікарню швидкої медичної допомоги, Республіканську та міську клінічні лікарні №1 та міський пологовий будинок №1;

решті 138 постраждалих – допомогу надали на місці та скерували на амбулаторне лікування.

Внаслідок аварії підліток 2006 року народження загинув на місці та був доставлений до лікарні без ознак життя,

– заявили у міністерстві.

У телеграм-каналах писали, що нібито 15-річному юнаку на голову впала віконна рама під час детонації.

Що відомо про наслідки вибуху в Ташкенті