Вибух пролунав у Чернігові: туди летіла ракета

Пізно ввечері 5 вересня на території Чернігівської області пролунав вибух. Незадовго до цього у напрямку регіону рухалася швидкісна ціль.

Відповідну інформацію оприлюднили моніторингові канали та кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Чернігові чули вибух

О 22:52 на території Чернігівської області, як у Полтавській та Київській, пролунало сповіщення повітряної тривоги, яка була спричинена ракетною небезпекою. Вже незабаром Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у регіоні.

Попередньо, крилата ракета рухалася через область у західному напрямку. Через хвилину місцеві телеграм-канали та моніторингові пабліки повідомили першу інформацію про вибухи, які чули у місті. Це також підтвердили й журналісти.

У Чернігові було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти,

– сповістило Суспільне.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що над областю було зафіксовано проходження швидкісний цілей. За його словами, у регіоні відпрацювала протиповітряна оборона.

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